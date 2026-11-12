PATRIZIA Aktie
WKN DE: PAT1AG / ISIN: DE000PAT1AG3
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12.11.2026 20:19:31
EQS-DD: PATRIZIA SE: First Capital Partner GmbH, Interessewahrende Order zum börslichen und außerbörslichen Kauf von insgesamt bis zu 8.687.276 Aktien der PATRIZIA SE zu einem Preis von ...
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
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a) Name
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b) Art des Geschäfts
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d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
12.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PATRIZIA SE
|Fuggerstraße 20
|86150 Augsburg
|Deutschland
|Internet:
|www.patrizia.ag
|LEI Code:
|5299002NZCMF1NIHZ018
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
107966 12.11.2026 CET/CEST
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