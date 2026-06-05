PATRIZIA Aktie

PATRIZIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAT1AG / ISIN: DE000PAT1AG3

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05.06.2026 21:00:42

EQS-DD: PATRIZIA SE: First Capital Partner GmbH, Interessewahrende Order zum Kauf von insgesamt bis zu 3.500.000 Aktien der PATRIZIA SE zu marktschonenden Konditionen im Zeitraum vom 03.06.2026 ...




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

05.06.2026 / 21:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: First Capital Partner GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Wolfgang
Nachname(n): Egger
Position: Mitglied des Verwaltungsrats und geschäftsführender Direktor

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
PATRIZIA SE

b) LEI
5299002NZCMF1NIHZ018 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000PAT1AG3

b) Art des Geschäfts
Interessewahrende Order zum Kauf von insgesamt bis zu 3.500.000 Aktien der PATRIZIA SE zu marktschonenden Konditionen im Zeitraum vom 03.06.2026 bis 30.06.2027 (exklusive Zeiträume mit Handelsverbot (sog. Closed periods) der Gesellschaft).

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts
03.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


05.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: PATRIZIA SE
Fuggerstraße 20
86150 Augsburg
Deutschland
Internet: www.patrizia.ag



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105360  05.06.2026 CET/CEST





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