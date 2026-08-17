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WKN DE: PAT1AG / ISIN: DE000PAT1AG3

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17.08.2026 09:07:43

EQS-DD: PATRIZIA SE: James Muir, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

17.08.2026 / 09:06 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: James
Nachname(n): Muir

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Geschäftsführender Direktor

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
PATRIZIA SE

b) LEI
5299002NZCMF1NIHZ018 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000PAT1AG3

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
7,514 EUR 20.475,65 EUR
7,514 EUR 40.335,15 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
7,5140 EUR 60.810,8000 EUR

e) Datum des Geschäfts
14.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: London Stock Exchange MTF
MIC: XLOM


17.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: PATRIZIA SE
Fuggerstraße 20
86150 Augsburg
Deutschland
Internet: www.patrizia.ag
LEI Code: 5299002NZCMF1NIHZ018



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




106650  17.08.2026 CET/CEST





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