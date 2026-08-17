PATRIZIA Aktie
WKN DE: PAT1AG / ISIN: DE000PAT1AG3
|
17.08.2026 09:04:44
EQS-DD: PATRIZIA SE: James Muir, sell
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
17.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|PATRIZIA SE
|Fuggerstraße 20
|86150 Augsburg
|Germany
|Internet:
|www.patrizia.ag
|LEI Code:
|5299002NZCMF1NIHZ018
|End of News
|EQS News Service
|
106638 17.08.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu PATRIZIA SE
|
09:29
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:07
|EQS-DD: PATRIZIA SE: James Muir, Kauf (EQS Group)
|
09:07
|EQS-DD: PATRIZIA SE: James Muir, buy (EQS Group)
|
09:04
|EQS-DD: PATRIZIA SE: James Muir, sell (EQS Group)
|
09:04
|EQS-DD: PATRIZIA SE: James Muir, Verkauf (EQS Group)
|
11.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX notiert zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
11.08.26
|Börse Frankfurt: SDAX zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
11.08.26
|PATRIZIA-Aktie gewinnt: Ergebnis im ersten Halbjahr steigt um 47 Prozent (dpa-AFX)
Analysen zu PATRIZIA SE
|12.08.26
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|PATRIZIA Kaufen
|DZ BANK
|11.08.26
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.26
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|27.07.26
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|PATRIZIA Kaufen
|DZ BANK
|11.08.26
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.26
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|27.07.26
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|PATRIZIA Kaufen
|DZ BANK
|11.08.26
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.26
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|27.07.26
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|PATRIZIA Reduce
|Baader Bank
|14.05.25
|PATRIZIA Reduce
|Baader Bank
|24.03.25
|PATRIZIA Reduce
|Baader Bank
|14.11.24
|PATRIZIA Reduce
|Baader Bank
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Aktien in diesem Artikel
|PATRIZIA SE
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