PATRIZIA Aktie

PATRIZIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAT1AG / ISIN: DE000PAT1AG3

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.04.2026 14:21:31

EQS-DD: PATRIZIA SE: Martin Praum, Allocation of 558 shares in connection with participation in an employee share program




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

16.04.2026 / 14:20 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Martin
Last name(s): Praum

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Executive Director, CFO

b) Amendment
The original notification was based on an average exchange rate, but the transfer was carried out using the reference date rate (t-1). The number of shares transferred remains unchanged.

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
PATRIZIA SE

b) LEI
5299002NZCMF1NIHZ018 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000PAT1AG3

b) Nature of the transaction
Allocation of 558 shares in connection with participation in an employee share program
Transaction linked to the exercise of share option programmes

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
6.94 EUR 3,872.52 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
6.94 EUR 3,872.52 EUR

e) Date of the transaction
01/04/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Outside a trading venue


16.04.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: PATRIZIA SE
Fuggerstraße 20
86150 Augsburg
Germany
Internet: www.patrizia.ag



 
Nachrichten zu PATRIZIA SE

mehr Nachrichten

Analysen zu PATRIZIA SE

mehr Analysen
24.03.26 PATRIZIA Buy Warburg Research
09.03.26 PATRIZIA Buy Deutsche Bank AG
05.03.26 PATRIZIA Kaufen DZ BANK
05.03.26 PATRIZIA Buy Warburg Research
15.12.25 PATRIZIA Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

PATRIZIA SE 7,16 0,28%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.04.26 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX gibt Gewinne letztlich ab -- DAX schließt etwas höher -- Wall Street schließlich etwas fester -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht halten. Der deutsche Leitindex präsentierte sich mit Gewinnen. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost notierten am Donnerstag mit Zuschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen