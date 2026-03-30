PATRIZIA Aktie
WKN DE: PAT1AG / ISIN: DE000PAT1AG3
|
30.03.2026 15:11:26
EQS-DD: PATRIZIA SE: Martin Praum, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
30.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PATRIZIA SE
|Fuggerstraße 20
|86150 Augsburg
|Deutschland
|Internet:
|www.patrizia.ag
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
104030 30.03.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PATRIZIA SE
|
15:11
|EQS-DD: PATRIZIA SE: Martin Praum, buy (EQS Group)
|
15:11
|EQS-DD: PATRIZIA SE: Martin Praum, Kauf (EQS Group)
|
13.03.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Start schwächer (finanzen.at)
|
12.03.26
|EQS-DD: PATRIZIA SE: Dr. Asoka Wöhrmann, buy (EQS Group)
|
12.03.26
|EQS-DD: PATRIZIA SE: Dr. Asoka Wöhrmann, Kauf (EQS Group)
|
11.03.26
|XETRA-Handel SDAX beginnt Mittwochshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
06.03.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX schwächelt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
06.03.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX am Freitagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)