Pentixapharm Aktie
WKN DE: A40AEG / ISIN: DE000A40AEG0
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17.08.2026 09:20:46
EQS-DD: Pentixapharm Holding AG: Eckert Wagniskapital und Frühphasenfinanzierung GmbH, Purchase of shares by exercising subscription rights
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1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
17.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Pentixapharm Holding AG
|Robert-Rössle-Straße 10
|13125 Berlin
|Germany
|Internet:
|https://www.pentixapharm.com/
|LEI Code:
|3912005VBOVXNDXEQZ36
|End of News
|EQS News Service
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106652 17.08.2026 CET/CEST
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