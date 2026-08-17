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WKN DE: A40AEG / ISIN: DE000A40AEG0

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17.08.2026 09:20:46

EQS-DD: Pentixapharm Holding AG: Eckert Wagniskapital und Frühphasenfinanzierung GmbH, Purchase of shares by exercising subscription rights




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

17.08.2026 / 09:19 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Name and legal form: Eckert Wagniskapital und Frühphasenfinanzierung GmbH

2. Reason for the notification

a) Position / status
Person closely associated with:
Title: Dr.
First name: Andreas
Last name(s): Eckert
Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Pentixapharm Holding AG

b) LEI
3912005VBOVXNDXEQZ36 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000A40AEG0

b) Nature of the transaction
Purchase of shares by exercising subscription rights

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
1.85 EUR 7,336,247.15 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
1.85 EUR 7,336,247.15 EUR

e) Date of the transaction
30/07/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Outside a trading venue


17.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: Pentixapharm Holding AG
Robert-Rössle-Straße 10
13125 Berlin
Germany
Internet: https://www.pentixapharm.com/
LEI Code: 3912005VBOVXNDXEQZ36



 
End of News EQS News Service




106652  17.08.2026 CET/CEST





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