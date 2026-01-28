Pferdewetten.de Aktie

WKN DE: A2YN77 / ISIN: DE000A2YN777

28.01.2026 17:10:30

EQS-DD: pferdewetten.de AG: Markus A. Knoss, Bezug von Aktien aus Kapitalerhöhung




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

28.01.2026 / 17:09 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Markus A.
Nachname(n): Knoss

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
pferdewetten.de AG

b) LEI
391200QG00R11VCOUR60 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A40ZTL5

b) Art des Geschäfts
Bezug von Aktien aus Kapitalerhöhung

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
2,75 EUR 13.750,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
2,75 EUR 13.750,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
27.01.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


28.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: pferdewetten.de AG
Kaistr. 4
40221 Düsseldorf
Deutschland
Internet: www.pferdewetten.ag



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103010  28.01.2026 CET/CEST





