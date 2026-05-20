Pfisterer Aktie

Pfisterer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PFSE21 / ISIN: DE000PFSE212

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.05.2026 16:00:52

EQS-DD: PFISTERER Holding SE: Dr. Konstantin Kurfiss, Zeichnung von Aktien im Rahmen einer Sachkapitelerhöhung in Ausübung von Optionen aus einem Management-Beteiligungsprogramm




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

20.05.2026 / 16:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Konstantin
Nachname(n): Kurfiss

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
PFISTERER Holding SE

b) LEI
529900APPYG9TGZYS639 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000PFSE212

b) Art des Geschäfts
Zeichnung von Aktien im Rahmen einer Sachkapitelerhöhung in Ausübung von Optionen aus einem Management-Beteiligungsprogramm

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
103,98 EUR 1.135.981,50 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
103,9800 EUR 1.135.981,5000 EUR

e) Datum des Geschäfts
18.05.2026; UTC±0

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


20.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: PFISTERER Holding SE
Rosenstr. 44
73650 Winterbach
Deutschland
Internet: www.pfisterer.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105008  20.05.2026 CET/CEST





Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Pfisterer

mehr Nachrichten