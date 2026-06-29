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WKN DE: A12UMB / ISIN: DE000A12UMB1

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29.06.2026 16:31:33

EQS-DD: POB AG: Denis Lademann, Zeichnung / Ewerb von Wandelschuldverschreibungen




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

29.06.2026 / 16:31 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Denis
Nachname(n): Lademann

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
POB AG

b) LEI
391200D52H4LDIJVCZ45 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Schuldtitel
Beschreibung: Wandelschuldverschreibung (ISIN: DE000A46ZZB0, 10,00 % p.a., Laufzeit 5 Jahre), Nennbetrag EUR 100,00 je Teilschuldverschreibung mit Wandlungsrecht in Stammaktien der POB AG (ISIN: DE000A12UMB1)

b) Art des Geschäfts
Zeichnung / Ewerb von Wandelschuldverschreibungen

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
100,00 EUR 86.700,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
100,00 EUR 86.700,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
26.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


29.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: POB AG
S6, 35
68161 Mannheim
Deutschland
Internet: https://pob.ag/



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105826  29.06.2026 CET/CEST





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