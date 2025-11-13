ProCredit Aktie
WKN DE: 622340 / ISIN: DE0006223407
|
13.11.2025 21:31:11
EQS-DD: ProCredit Holding AG: Eriola Bibolli, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
13.11.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ProCredit Holding AG
|Rohmerplatz 33-37
|60486 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.procredit-holding.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
101804 13.11.2025 CET/CEST
