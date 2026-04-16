ProCredit Aktie
WKN DE: 622340 / ISIN: DE0006223407
|
16.04.2026 08:51:13
EQS-DD: ProCredit Holding AG: Eriola Bibolli, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
16.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ProCredit Holding AG
|Rohmerplatz 33-37
|60486 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.procredit-holding.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
104424 16.04.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ProCredit Holding AG & Co.KGaA
|
16.04.26
|EQS-DD: ProCredit Holding AG: Christoph Beeck, Kauf (EQS Group)
|
16.04.26
|EQS-DD: ProCredit Holding AG: Christoph Beeck, buy (EQS Group)
|
16.04.26
|EQS-DD: ProCredit Holding AG: Christian Dagrosa, buy (EQS Group)
|
16.04.26
|EQS-DD: ProCredit Holding AG: Jovanka Joleska Popovska, Kauf (EQS Group)
|
16.04.26
|EQS-DD: ProCredit Holding AG: Jovanka Joleska Popovska, buy (EQS Group)
|
16.04.26
|EQS-DD: ProCredit Holding AG: Georgios Chatzis, buy (EQS Group)
|
16.04.26
|EQS-DD: ProCredit Holding AG: Christian Dagrosa, Kauf (EQS Group)
|
16.04.26
|EQS-DD: ProCredit Holding AG: Georgios Chatzis, Kauf (EQS Group)
Analysen zu ProCredit Holding AG & Co.KGaA
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ProCredit Holding AG & Co.KGaA
|8,65
|1,88%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX gibt Gewinne letztlich ab -- DAX schließt etwas höher -- Wall Street schließlich etwas fester -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht halten. Der deutsche Leitindex präsentierte sich mit Gewinnen. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost notierten am Donnerstag mit Zuschlägen.