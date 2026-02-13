ProCredit Aktie
WKN DE: 622340 / ISIN: DE0006223407
|
13.02.2026 16:16:09
EQS-DD: ProCredit Holding AG: Georgios Chatzis, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
13.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ProCredit Holding AG
|Rohmerplatz 33-37
|60486 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.procredit-holding.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
103248 13.02.2026 CET/CEST
