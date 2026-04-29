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WKN DE: PSM777 / ISIN: DE000PSM7770

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29.04.2026 15:25:33

EQS-DD: ProSiebenSat.1 Media SE: Dr. Katrin Burkhardt, Verkauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

29.04.2026 / 15:24 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Katrin
Nachname(n): Burkhardt

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
ProSiebenSat.1 Media SE

b) LEI
529900NY0WWQUKOMWQ37 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000PSM7770

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
4,12 EUR 56.856,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
4,12 EUR 56.856,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
28.04.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Société Générale
MIC: XSGA


29.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: ProSiebenSat.1 Media SE
Medienallee 7
85774 Unterföhring
Deutschland
Internet: www.prosiebensat1.com



 
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104570  29.04.2026 CET/CEST





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