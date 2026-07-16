PSI Software Aktie

PSI Software für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Z1JH / ISIN: DE000A0Z1JH9

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16.07.2026 16:58:44

EQS-DD: PSI Software SE: Prof. Dr. Uwe Hack, Veräußerung der zum Verkauf eingereichten PSI-Aktien gegen Barabfindung im Rahmen der Abwicklung des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots ...




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

16.07.2026 / 16:57 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Prof. Dr.
Vorname: Uwe
Nachname(n): Hack

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
PSI Software SE

b) LEI
529900OS5AIRXC3T2J37 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A0HMWM7

b) Art des Geschäfts
Veräußerung der zum Verkauf eingereichten PSI-Aktien gegen Barabfindung im Rahmen der Abwicklung des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots an die Aktionäre der PSI Sofware SE

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
45,00 EUR 27.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
45,0000 EUR 27.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
13.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


16.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: PSI Software SE
Dircksenstraße 42-44
10178 Berlin
Deutschland
Internet: www.psi.de
LEI Code: 529900OS5AIRXC3T2J37



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




106076  16.07.2026 CET/CEST





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