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WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603

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13.05.2026 16:04:57

EQS-DD: PUMA SE: ASTAM Holding GmbH, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

13.05.2026 / 16:04 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: ASTAM Holding GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Mark Alexander
Nachname(n): Langer
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
PUMA SE

b) LEI
529900GRZ2BQY5ZM9N49 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0006969603

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
25,40 EUR 75.006,20 EUR
25,37 EUR 16.947,16 EUR
25,38 EUR 32.207,22 EUR
25,38 EUR 19.542,60 EUR
25,38 EUR 109.210,14 EUR
25,39 EUR 6.347,50 EUR
25,39 EUR 6.271,33 EUR
25,39 EUR 18.001,51 EUR
25,39 EUR 12.517,27 EUR
25,39 EUR 16.554,28 EUR
25,40 EUR 6.248,40 EUR
25,40 EUR 19.354,80 EUR
25,40 EUR 10.871,20 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
25,39 EUR 349.079,6100 EUR

e) Datum des Geschäfts
11.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


13.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: PUMA SE
PUMA WAY 1
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Internet: www.puma.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




104860  13.05.2026 CET/CEST





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