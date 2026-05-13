PUMA Aktie
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
|
13.05.2026 19:14:39
EQS-DD: PUMA SE: ASTAM Holding GmbH, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
13.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PUMA SE
|PUMA WAY 1
|91074 Herzogenaurach
|Deutschland
|Internet:
|www.puma.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
104882 13.05.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PUMA SE
|
19:14
|EQS-DD: PUMA SE: ASTAM Holding GmbH, Kauf (EQS Group)
|
19:14
|EQS-DD: PUMA SE: ASTAM Holding GmbH, buy (EQS Group)
|
16:04
|EQS-DD: PUMA SE: ASTAM Holding GmbH, Kauf (EQS Group)
|
08.05.26
|MDAX-Wert PUMA SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PUMA SE von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
07.05.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
07.05.26
|EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
07.05.26
|Schwacher Handel: MDAX nachmittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
05.05.26
|MDAX aktuell: MDAX zeigt sich letztendlich fester (finanzen.at)
Analysen zu PUMA SE
|07.05.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.05.26
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.05.26
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.05.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.04.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|05.03.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|26.02.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.05.26
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|PUMA SE
|25,31
|3,73%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX schlussendlich zurück über 24.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Markt zeigte sich am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex erzielte zur Wochenmitte Gewinne. An den Börsen in Asien ging es am Mittwoch nach oben.