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13.05.2026 19:14:39

EQS-DD: PUMA SE: ASTAM Holding GmbH, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

13.05.2026 / 19:13 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: ASTAM Holding GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Mark Alexander
Nachname(n): Langer
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
PUMA SE

b) LEI
529900GRZ2BQY5ZM9N49 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0006969603

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
24,75 EUR 65.191,50 EUR
24,73 EUR 3.165,44 EUR
24,73 EUR 25.743,93 EUR
24,73 EUR 519,33 EUR
24,73 EUR 98.722,16 EUR
24,73 EUR 1.731,10 EUR
24,74 EUR 2.647,18 EUR
24,74 EUR 15.487,24 EUR
24,74 EUR 11.850,46 EUR
24,74 EUR 14.893,48 EUR
24,75 EUR 21.606,75 EUR
24,75 EUR 23.834,25 EUR
24,75 EUR 63.731,25 EUR
24,75 EUR 2.202,75 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
24,7413 EUR 351.326,8200 EUR

e) Datum des Geschäfts
12.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


13.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: PUMA SE
PUMA WAY 1
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Internet: www.puma.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




104882  13.05.2026 CET/CEST





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