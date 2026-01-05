PWO Aktie

PWO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 696800 / ISIN: DE0006968001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.01.2026 12:18:04

EQS-DD: PWO AG: Consult Invest Beteiligungsberatungs-GmbH, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

05.01.2026 / 12:16 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Consult Invest Beteiligungsberatungs-GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel: Dr.
Vorname: Georg
Nachname(n): Hengstberger
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
PWO AG

b) LEI
5299006TWTYFNXLFV488 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0006968001

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
29,40 EUR 5.880,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
29,40 EUR 5.880,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
30.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Stutttgart
MIC: XETR


05.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: PWO AG
Industriestraße 8
77704 Oberkirch
Deutschland
Internet: www.pwo-group.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




102736  05.01.2026 CET/CEST





Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu PWO AGmehr Nachrichten