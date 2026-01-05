PWO Aktie
WKN: 696800 / ISIN: DE0006968001
|
05.01.2026 12:18:04
EQS-DD: PWO AG: Consult Invest Beteiligungsberatungs-GmbH, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
05.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PWO AG
|Industriestraße 8
|77704 Oberkirch
|Deutschland
|Internet:
|www.pwo-group.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
102736 05.01.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PWO AGmehr Nachrichten
|
05.01.26
|EQS-DD: PWO AG: Consult Invest Beteiligungsberatungs-GmbH, buy (EQS Group)
|
05.01.26
|EQS-DD: PWO AG: Consult Invest Beteiligungsberatungs-GmbH, Kauf (EQS Group)
|
05.01.26
|EQS-DD: PWO AG: Consult Invest Beteiligungsberatungs-GmbH, buy (EQS Group)
|
05.01.26
|EQS-DD: PWO AG: Consult Invest Beteiligungsberatungs-GmbH, Kauf (EQS Group)
|
13.11.25
|EQS-News: PWO Group reports encouraging figures for the first 9 months of 2025 (EQS Group)
|
13.11.25