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WKN DE: A41YDL / ISIN: DE000A41YDL0

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09.09.2026 10:25:45

EQS-DD: Pyramid AG: Rhodo capital & consulting GmbH, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

09.09.2026 / 10:24 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Rhodo capital & consulting GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Andreas
Nachname(n): Empl
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Pyramid AG

b) LEI
5299002CFPVFWJVMBK43 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A41YDL0

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
1,30 EUR 2.130,70 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
1,3000 EUR 2.130,7000 EUR

e) Datum des Geschäfts
07.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


09.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Pyramid AG
Sendlinger-Tor-Platz 8
80336 München
Deutschland
Internet: www.pyramid-ag.com
LEI Code: 5299002CFPVFWJVMBK43



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




106974  09.09.2026 CET/CEST





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