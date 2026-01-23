Pyrum Innovations Aktie

WKN DE: A2G8ZX / ISIN: DE000A2G8ZX8

23.01.2026 18:01:13

EQS-DD: Pyrum Innovations AG: Alf Schmidt, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

23.01.2026 / 18:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Alf
Nachname(n): Schmidt

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Pyrum Innovations AG

b) LEI
39120067WWD5WF229E72 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A2G8ZX8

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
27,50 EUR 55.660,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
27,5000 EUR 55.660,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
14.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


23.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Pyrum Innovations AG
Dieselstraße 8
66763 Dillingen/Saar
Deutschland
Internet: www.pyrum.net



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




102956  23.01.2026 CET/CEST





