EQS-DD: Raiffeisen Bank International AG: Mag Michael Höllerer, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



27.08.2026 / 16:35 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Mag Vorname: Michael Nachname(n): Höllerer

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Raiffeisen Bank International AG

b) LEI

9ZHRYM6F437SQJ6OUG95

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: AT0000606306

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 30.090,90 EUR 483,00 Stück

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 30.090,9000 EUR 483,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts

27.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: RBI SI MIC: RBIV

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

27.08.2026 CET/CEST

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