Raiffeisen Aktie

Raiffeisen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306

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27.08.2026 16:36:45

EQS-DD: Raiffeisen Bank International AG: Mag Michael Höllerer, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

27.08.2026 / 16:35 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Mag
Vorname: Michael
Nachname(n): Höllerer

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Raiffeisen Bank International AG

b) LEI
9ZHRYM6F437SQJ6OUG95 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: AT0000606306

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
281.368,05 EUR 4.517,00 Stück

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
281.368,0500 EUR 4.517,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts
27.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Wiener Börse
MIC: XVIE


27.08.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
A-1030 Wien
Österreich
Internet: https://www.rbinternational.com/en/raiffeisen.html
LEI Code: 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




106816  27.08.2026 CET/CEST





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