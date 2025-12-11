RATIONAL Aktie
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
|
11.12.2025 14:01:07
EQS-DD: RATIONAL AG: Franziska Würbser, Sale of shares in 1,850 partial executions
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
11.12.2025 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|RATIONAL AG
|Siegfried-Meister-Straße 1
|86899 Landsberg am Lech
|Germany
|Internet:
|www.rational-online.com
|End of News
|EQS News Service
|
102338 11.12.2025 CET/CEST
Analysen zu RATIONAL AGmehr Analysen
|08.12.25
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|05.12.25
|RATIONAL Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.12.25
|RATIONAL Overweight
|Barclays Capital
|28.11.25
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.25
|RATIONAL Neutral
|UBS AG
