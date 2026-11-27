

Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



27.11.2026 / 12:00 CET/CEST

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.











1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Name and legal form: KuGra GmbH & Co. KG

2. Reason for the notification



a) Position / status

Person closely associated with: Title: First name: Walter Last name(s): Kurtz Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

RATIONAL Aktiengesellschaft

b) LEI

529900K139N6UFJ1A758

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share ISIN: DE0007010803

b) Nature of the transaction

Transfer (disposal) of 349,999 shares in RATIONAL Aktiengesellschaft free of charge

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 0.00 EUR 0.00 EUR

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 0.00 EUR 0.00 EUR

e) Date of the transaction

26/11/2026; UTC+1

f) Place of the transaction

Outside a trading venue

a) Namea) Position / statusb) Initial notificationa) Nameb) LEIa) Description of the financial instrument, type of instrument, identification codeb) Nature of the transactionc) Price(s) and volume(s)d) Aggregated informatione) Date of the transactionf) Place of the transaction

27.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

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