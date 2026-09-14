RCM Beteiligungs Aktie
WKN DE: A1RFMY / ISIN: DE000A1RFMY4
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14.09.2026 17:58:44
EQS-DD: RCM Beteiligungs AG: Bucephalus GmbH, Kauf
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
14.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|RCM Beteiligungs AG
|Fronäckerstraße 34
|71063 Sindelfingen
|Deutschland
|Internet:
|www.rcm-ag.de
|LEI Code:
|529900CIUYJHJL6TU820
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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107052 14.09.2026 CET/CEST
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