23.12.2025 12:38:02

EQS-DD: RCM Beteiligungs AG: Martin Schmitt, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

23.12.2025 / 12:36 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Martin
Nachname(n): Schmitt

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
RCM Beteiligungs AG

b) LEI
529900CIUYJHJL6TU820 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A1RFMY4

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
1,20 EUR 5.966,40 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
1,2000 EUR 5.966,4000 EUR

e) Datum des Geschäfts
19.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA - FREIVERKEHR
MIC: XFRA


23.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: RCM Beteiligungs AG
Fronäckerstraße 34
71063 Sindelfingen
Deutschland
Internet: www.rcm-ag.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




102654  23.12.2025 CET/CEST





