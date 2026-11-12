Readcrest Capital Aktie
WKN DE: A0LE3J / ISIN: DE000A0LE3J1
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12.11.2026 15:43:24
EQS-DD: Readcrest Capital AG: Obotritia Capital KGaA, Erwerb von 700 Wandelschuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 1.000,00 durch Zeichnung bei der Gesellschaft
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
12.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Readcrest Capital AG
|Hermannstraße 40
|20095 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.readcrest.com
|LEI Code:
|8945004D7BZ2T9FUK105
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
107968 12.11.2026 CET/CEST
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