EQS-DD: Redcare Pharmacy N.V.: Koehler Invest N.V., Bei dieser Transaktion handelt es sich um eine außerbörsliche Übertragung von Aktien im Rahmen einer familieninternen Umstrukturierung von ...



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



30.06.2026 / 17:07 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Koehler Invest N.V.

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Michael Stephan Rolf Nachname(n): Köhler Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Redcare Pharmacy N.V.

b) LEI

529900JK6UXHY1YKZ082

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: NL0012044747

b) Art des Geschäfts

Bei dieser Transaktion handelt es sich um eine außerbörsliche Übertragung von Aktien im Rahmen einer familieninternen Umstrukturierung von Beteiligungen und nicht um einen Verkauf von Aktien über den Markt.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 64,40 EUR 772.800,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 64,4000 EUR 772.800,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

26.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

30.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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