Redcare Pharmacy Aktie

Redcare Pharmacy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747

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30.06.2026 17:06:43

EQS-DD: Redcare Pharmacy N.V.: Theresa Margarete Holler , Verkauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

30.06.2026 / 17:05 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Theresa Margarete
Nachname(n): Holler

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Redcare Pharmacy N.V.

b) LEI
529900JK6UXHY1YKZ082 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: NL0012044747

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
67,2000 EUR 13.440,00 EUR
67,3000 EUR 13.460,00 EUR
67,3500 EUR 13.470,00 EUR
67,5000 EUR 13.500,00 EUR
67,7500 EUR 13.550,00 EUR
67,6390 EUR 13.527,80 EUR
67,4000 EUR 13.480,00 EUR
68,5000 EUR 13.700,00 EUR
67,5000 EUR 13.500,00 EUR
67,6000 EUR 13.520,00 EUR
66,1500 EUR 6.615,00 EUR
66,3000 EUR 13.260,00 EUR
66,2000 EUR 13.240,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
67,3051 EUR 168.262,8000 EUR

e) Datum des Geschäfts
25.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


30.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Redcare Pharmacy N.V.
Erik de Rodeweg 11-13
5975 WD Sevenum
Niederlande
Internet: www.redcare-pharmacy.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105850  30.06.2026 CET/CEST





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