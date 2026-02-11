REPLOID Group Aktie

11.02.2026 18:36:25

EQS-DD: REPLOID Group AG: Addendum Invest FlexKapG, Verkauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

11.02.2026 / 18:35 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Addendum Invest FlexKapG

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Philip
Nachname(n): Pauer
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
REPLOID Group AG

b) LEI
529900KNZ7JJ6VLDJL12 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: AT0000A3HRX5

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
1.521,50 EUR 50,00 Stück

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
1.521,5000 EUR 50,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts
10.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


11.02.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: REPLOID Group AG
Maria-Theresia-Straße 53
4600 Wels
Österreich
Internet: reploid.eu



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103208  11.02.2026 CET/CEST





