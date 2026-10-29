REPLOID Group Aktie
WKN DE: A41CP6 / ISIN: AT0000A3HRX5
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29.10.2026 11:10:36
EQS-DD: REPLOID Group AG: Addendum Invest FlexKapG, Verkauf
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
29.10.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|REPLOID Group AG
|Durisolstraße 6
|4600 Wels
|Österreich
|Internet:
|reploid.eu
|LEI Code:
|529900KNZ7JJ6VLDJL12
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
107690 29.10.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu REPLOID Group AG Inhaber-Akt
|
10:42
|REPLOID mit begehbarem ReFarmUnit-Container auf der EuroTier (EQS Group)
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10:42
|REPLOID to Showcase Walk-In ReFarmUnit Container at EuroTier (EQS Group)
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29.10.26
|EQS-DD: REPLOID Group AG: Addendum Invest FlexKapG, sell (EQS Group)
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29.10.26
|EQS-DD: REPLOID Group AG: Addendum Invest FlexKapG, Verkauf (EQS Group)
|
29.10.26
|EQS-DD: REPLOID Group AG: Addendum Invest FlexKapG, Verkauf (EQS Group)
|
29.10.26
|EQS-DD: REPLOID Group AG: Addendum Invest FlexKapG, sell (EQS Group)
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21.10.26
|REPLOID beteiligt sich am Forschungsprojekt „BioSurfZ“ zur Entwicklung von Biotensiden (EQS Group)
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21.10.26
|REPLOID Joins Research Consortium to Develop Bio-Based Surfactants from Regional Residual Streams (EQS Group)
Analysen zu REPLOID Group AG Inhaber-Akt
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Aktien in diesem Artikel
|REPLOID Group AG Inhaber-Akt
|1 460,00
|0,69%
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