REPLOID Group Aktie
WKN DE: A41CP6 / ISIN: AT0000A3HRX5
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02.10.2026 09:06:45
EQS-DD: REPLOID Group AG: Philip Pauer, Erwerb: Es handelt sich bei dem gemeldeten Geschäft um die Rückabwicklung der am 13.2.2026 gemeldeten Schenkung des Meldepflichtigen an eine nicht in ...
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
02.10.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|REPLOID Group AG
|Durisolstraße 6
|4600 Wels
|Österreich
|Internet:
|reploid.eu
|LEI Code:
|529900KNZ7JJ6VLDJL12
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
107356 02.10.2026 CET/CEST
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|REPLOID Group AG Inhaber-Akt
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