REPLOID Group Aktie
WKN DE: A41CP6 / ISIN: AT0000A3HRX5
|
13.02.2026 11:58:07
EQS-DD: REPLOID Group AG: Philip Pauer, Veräußerung: Es handelt sich bei dem gemeldeten Geschäft um eine Schenkung an eine nicht in enger Beziehung stehende Person ohne Mittelzufluss an die ...
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
13.02.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|REPLOID Group AG
|Maria-Theresia-Straße 53
|4600 Wels
|Österreich
|Internet:
|reploid.eu
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
103230 13.02.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!