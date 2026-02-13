REPLOID Group Aktie

REPLOID Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41CP6 / ISIN: AT0000A3HRX5

13.02.2026 11:58:07

EQS-DD: REPLOID Group AG: Philip Pauer, Veräußerung: Es handelt sich bei dem gemeldeten Geschäft um eine Schenkung an eine nicht in enger Beziehung stehende Person ohne Mittelzufluss an die ...




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

13.02.2026 / 11:57 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Philip
Nachname(n): Pauer

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
REPLOID Group AG

b) LEI
529900KNZ7JJ6VLDJL12 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: AT0000A3HRX5

b) Art des Geschäfts
Veräußerung: Es handelt sich bei dem gemeldeten Geschäft um eine Schenkung an eine nicht in enger Beziehung stehende Person ohne Mittelzufluss an die schenkende Person.

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
0,00 EUR 37,00 Stück

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
0,00 EUR 37,00 Stück

e) Datum des Geschäfts
06.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


13.02.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: REPLOID Group AG
Maria-Theresia-Straße 53
4600 Wels
Österreich
Internet: reploid.eu



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103230  13.02.2026 CET/CEST





