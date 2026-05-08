Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|
08.05.2026 09:54:35
EQS-DD: Rheinmetall AG: Armin Theodor Papperger, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
08.05.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Rheinmetall AG
|Rheinmetall Platz 1
|40476 Düsseldorf
|Germany
|Internet:
|www.rheinmetall.com
|End of News
|EQS News Service
|
104692 08.05.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Rheinmetall AG
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08.05.26
|AKTIE IM FOKUS 3: Rheinmetall auf Tief seit über einem Jahr nach Analystenkritik (dpa-AFX)
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08.05.26
|DAX-Handel aktuell: DAX beendet den Freitagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
08.05.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
08.05.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Freitagshandels in Rot (finanzen.at)
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08.05.26
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
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08.05.26
|Rheinmetall möchte schon bald Marschflugkörper produzieren (dpa-AFX)
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08.05.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
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08.05.26
|Freitagshandel in Europa: STOXX 50 liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Rheinmetall AG
|08.05.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|08.05.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|08.05.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|08.05.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|08.05.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|08.05.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|07.05.26
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.05.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|11.02.26
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|24.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
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|Rheinmetall AG
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