Rheinmetall Aktie

Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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08.05.2026 09:54:35

EQS-DD: Rheinmetall AG: Armin Theodor Papperger, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

08.05.2026 / 09:53 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Armin Theodor
Last name(s): Papperger

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Rheinmetall AG

b) LEI
5299001OU9CSE29O6S05 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0007030009

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
1,302.98 EUR 508,162.20 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
1,302.9800 EUR 508,162.2000 EUR

e) Date of the transaction
08/05/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: Tradegate
MIC: TGAT


08.05.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: Rheinmetall AG
Rheinmetall Platz 1
40476 Düsseldorf
Germany
Internet: www.rheinmetall.com



 
End of News EQS News Service




104692  08.05.2026 CET/CEST





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