Rheinmetall Aktie

Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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29.09.2026 13:47:37

EQS-DD: Rheinmetall AG: Armin Theodor Papperger, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

29.09.2026 / 13:46 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Armin Theodor
Last name(s): Papperger

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Rheinmetall Aktiengesellschaft

b) LEI
5299001OU9CSE29O6S05 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0007030009

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
950.35 EUR 231,885.4 EUR
950.40 EUR 267,062.4 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
950.3768 EUR 498,947.8000 EUR

e) Date of the transaction
29/09/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: XETRA
MIC: XETR


29.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: Rheinmetall Aktiengesellschaft
Rheinmetall Platz 1
40476 Düsseldorf
Germany
Internet: www.rheinmetall.com
LEI Code: 5299001OU9CSE29O6S05



 
End of News EQS News Service




107290  29.09.2026 CET/CEST





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