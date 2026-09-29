EQS-DD: Rheinmetall AG: Armin Theodor Papperger, buy



Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



29.09.2026 / 13:46 CET/CEST

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.











1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Title: First name: Armin Theodor Last name(s): Papperger

2. Reason for the notification



a) Position / status

Position: Member of the managing body

b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

Rheinmetall Aktiengesellschaft

b) LEI

5299001OU9CSE29O6S05

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share ISIN: DE0007030009

b) Nature of the transaction

Acquisition

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 950.35 EUR 231,885.4 EUR 950.40 EUR 267,062.4 EUR

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 950.3768 EUR 498,947.8000 EUR

e) Date of the transaction

29/09/2026; UTC+2

f) Place of the transaction

Name: XETRA MIC: XETR

a) Namea) Position / statusb) Initial notificationa) Nameb) LEIa) Description of the financial instrument, type of instrument, identification codeb) Nature of the transactionc) Price(s) and volume(s)d) Aggregated informatione) Date of the transactionf) Place of the transaction

29.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

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