Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|
06.11.2026 16:24:32
EQS-DD: Rheinmetall AG: Armin Theodor Papperger, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
06.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Rheinmetall Aktiengesellschaft
|Rheinmetall Platz 1
|40476 Düsseldorf
|Germany
|Internet:
|www.rheinmetall.com
|LEI Code:
|5299001OU9CSE29O6S05
|End of News
|EQS News Service
|
107864 06.11.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Rheinmetall AG
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16:24
|EQS-DD: Rheinmetall AG: Armin Theodor Papperger, Kauf (EQS Group)
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16:24
|EQS-DD: Rheinmetall AG: Armin Theodor Papperger, buy (EQS Group)
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|Deutsche Bank AG
|11:05
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|10:01
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|07:50
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|11:21
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|11:05
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|10:01
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Rheinmetall Outperform
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|07:50
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|Bernstein Research
|05.11.26
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|03.11.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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