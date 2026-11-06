Rheinmetall Aktie

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WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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06.11.2026 09:18:32

EQS-DD: Rheinmetall AG: Armin Theodor Papperger, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

06.11.2026 / 09:17 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Armin Theodor
Nachname(n): Papperger

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Rheinmetall Aktiengesellschaft

b) LEI
5299001OU9CSE29O6S05 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0007030009

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
859,90 EUR 6.879,20 EUR
859,80 EUR 22.354,80 EUR
859,70 EUR 91.128,20 EUR
859,60 EUR 56.733,60 EUR
859,50 EUR 45.553,50 EUR
859,40 EUR 33.516,60 EUR
859,30 EUR 18.904,60 EUR
859,20 EUR 23.198,40 EUR
859,10 EUR 4.295,50 EUR
859,00 EUR 23.193,00 EUR
858,90 EUR 23.190,30 EUR
858,80 EUR 8.588,00 EUR
858,70 EUR 13.739,20 EUR
858,60 EUR 23.182,20 EUR
857,90 EUR 7.721,10 EUR
857,85 EUR 6.862,80 EUR
857,70 EUR 857,70 EUR
857,65 EUR 8.576,50 EUR
857,60 EUR 11.148,80 EUR
857,50 EUR 6.002,50 EUR
857,40 EUR 22.292,40 EUR
857,30 EUR 3.429,20 EUR
857,25 EUR 3.429,00 EUR
857,20 EUR 14.572,40 EUR
857,10 EUR 12.856,50 EUR
856,70 EUR 3.426,80 EUR
856,60 EUR 3.426,40 EUR
856,30 EUR 3.425,20 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
858,9477 EUR 502.484,4000 EUR

e) Datum des Geschäfts
05.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


06.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Rheinmetall Aktiengesellschaft
Rheinmetall Platz 1
40476 Düsseldorf
Deutschland
Internet: www.rheinmetall.com
LEI Code: 5299001OU9CSE29O6S05



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




107846  06.11.2026 CET/CEST





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