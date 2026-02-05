Rheinmetall Aktie

Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

05.02.2026 13:51:05

EQS-DD: Rheinmetall AG: ATP Holding GmbH, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

05.02.2026 / 13:49 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Name and legal form: ATP Holding GmbH

2. Reason for the notification

a) Position / status
Person closely associated with:
Title:
First name: Armin Theodor
Last name(s): Papperger
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Rheinmetall AG

b) LEI
5299001OU9CSE29O6S05 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0007030009

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
1,572.5 EUR 298,775.0 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
1,572.5000 EUR 298,775.0000 EUR

e) Date of the transaction
05/02/2026; UTC+1

f) Place of the transaction
Name: Quotrix
MIC: XDUS


05.02.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: Rheinmetall AG
Rheinmetall Platz 1
40476 Düsseldorf
Germany
Internet: www.rheinmetall.com



 
End of News EQS News Service




103114  05.02.2026 CET/CEST





06.02.26 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
05.02.26 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
05.02.26 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.02.26 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.02.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
