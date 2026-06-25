Rheinmetall Aktie

Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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25.06.2026 11:32:43

EQS-DD: Rheinmetall AG: ATP Holding GmbH, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

25.06.2026 / 11:31 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Name and legal form: ATP Holding GmbH

2. Reason for the notification

a) Position / status
Person closely associated with:
Title:
First name: Armin Theodor
Last name(s): Papperger
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Rheinmetall AG

b) LEI
5299001OU9CSE29O6S05 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0007030009

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
955.00 EUR 1,582,435.00 EUR
954.60 EUR 13,364.40 EUR
954.50 EUR 4,772.50 EUR
955.00 EUR 32,470.00 EUR
955.00 EUR 9,550.00 EUR
955.00 EUR 191,955.00 EUR
955.00 EUR 41,065.00 EUR
954.90 EUR 5,729.40 EUR
954.90 EUR 6,684.30 EUR
954.60 EUR 4,773.00 EUR
954.30 EUR 7,634.40 EUR
954.30 EUR 10,497.30 EUR
955.00 EUR 21,010.00 EUR
954.90 EUR 25,782.30 EUR
954.80 EUR 30,553.60 EUR
954.70 EUR 21,003.40 EUR
954.60 EUR 3,818.40 EUR
954.50 EUR 7,636.00 EUR
954.40 EUR 3,817.60 EUR
954.30 EUR 4,771.50 EUR
954.10 EUR 3,816.40 EUR
954.00 EUR 15,264.00 EUR
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954.90 EUR 5,729.40 EUR
954.70 EUR 5,728.20 EUR
953.70 EUR 2,861.10 EUR
953.60 EUR 3,814.40 EUR
953.50 EUR 25,744.50 EUR
953.40 EUR 16,207.80 EUR
953.30 EUR 20,019.30 EUR
953.20 EUR 16,204.40 EUR
953.10 EUR 16,202.70 EUR
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952.80 EUR 952.80 EUR
954.10 EUR 18,127.90 EUR
954.10 EUR 3,816.40 EUR
954.10 EUR 6,678.70 EUR
954.00 EUR 18,126.00 EUR
953.90 EUR 2,861.70 EUR
953.80 EUR 1,907.60 EUR
954.20 EUR 3,816.80 EUR
954.20 EUR 1,908.40 EUR
954.10 EUR 5,724.60 EUR
954.10 EUR 3,816.40 EUR
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953.90 EUR 1,907.80 EUR
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954.10 EUR 5,724.60 EUR
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950.90 EUR 5,705.40 EUR
950.70 EUR 5,704.20 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
954.6156 EUR 3,043,314.5000 EUR

e) Date of the transaction
25/06/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: Xetra
MIC: XETR


25.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: Rheinmetall AG
Rheinmetall Platz 1
40476 Düsseldorf
Germany
Internet: www.rheinmetall.com



 
End of News EQS News Service




105768  25.06.2026 CET/CEST





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