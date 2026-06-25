EQS-DD: Rheinmetall AG: ATP Holding GmbH, buy



Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



25.06.2026 / 11:31 CET/CEST

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.











1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Name and legal form: ATP Holding GmbH

2. Reason for the notification



a) Position / status

Person closely associated with: Title: First name: Armin Theodor Last name(s): Papperger Position: Member of the managing body

b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

Rheinmetall AG

b) LEI

5299001OU9CSE29O6S05

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share ISIN: DE0007030009

b) Nature of the transaction

Acquisition

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 955.00 EUR 1,582,435.00 EUR 954.60 EUR 13,364.40 EUR 954.50 EUR 4,772.50 EUR 955.00 EUR 32,470.00 EUR 955.00 EUR 9,550.00 EUR 955.00 EUR 191,955.00 EUR 955.00 EUR 41,065.00 EUR 954.90 EUR 5,729.40 EUR 954.90 EUR 6,684.30 EUR 954.60 EUR 4,773.00 EUR 954.30 EUR 7,634.40 EUR 954.30 EUR 10,497.30 EUR 955.00 EUR 21,010.00 EUR 954.90 EUR 25,782.30 EUR 954.80 EUR 30,553.60 EUR 954.70 EUR 21,003.40 EUR 954.60 EUR 3,818.40 EUR 954.50 EUR 7,636.00 EUR 954.40 EUR 3,817.60 EUR 954.30 EUR 4,771.50 EUR 954.10 EUR 3,816.40 EUR 954.00 EUR 15,264.00 EUR 955.00 EUR 426,885.00 EUR 954.20 EUR 19,084.00 EUR 954.90 EUR 5,729.40 EUR 954.70 EUR 5,728.20 EUR 953.70 EUR 2,861.10 EUR 953.60 EUR 3,814.40 EUR 953.50 EUR 25,744.50 EUR 953.40 EUR 16,207.80 EUR 953.30 EUR 20,019.30 EUR 953.20 EUR 16,204.40 EUR 953.10 EUR 16,202.70 EUR 953.00 EUR 13,342.00 EUR 952.90 EUR 67,655.90 EUR 952.80 EUR 952.80 EUR 954.10 EUR 18,127.90 EUR 954.10 EUR 3,816.40 EUR 954.10 EUR 6,678.70 EUR 954.00 EUR 18,126.00 EUR 953.90 EUR 2,861.70 EUR 953.80 EUR 1,907.60 EUR 954.20 EUR 3,816.80 EUR 954.20 EUR 1,908.40 EUR 954.10 EUR 5,724.60 EUR 954.10 EUR 3,816.40 EUR 954.10 EUR 95,410.00 EUR 954.00 EUR 18,126.00 EUR 953.90 EUR 1,907.80 EUR 953.60 EUR 6,675.20 EUR 953.50 EUR 7,628.00 EUR 954.10 EUR 18,127.90 EUR 954.10 EUR 5,724.60 EUR 953.90 EUR 5,723.40 EUR 953.70 EUR 5,722.20 EUR 953.50 EUR 3,814.00 EUR 950.90 EUR 36,134.20 EUR 950.80 EUR 10,458.80 EUR 950.70 EUR 8,556.30 EUR 950.60 EUR 15,209.60 EUR 950.50 EUR 9,505.00 EUR 950.40 EUR 12,355.20 EUR 950.30 EUR 7,602.40 EUR 950.60 EUR 7,604.80 EUR 950.90 EUR 5,705.40 EUR 950.70 EUR 5,704.20 EUR

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 954.6156 EUR 3,043,314.5000 EUR

e) Date of the transaction

25/06/2026; UTC+2

f) Place of the transaction

Name: Xetra MIC: XETR

a) Namea) Position / statusb) Initial notificationa) Nameb) LEIa) Description of the financial instrument, type of instrument, identification codeb) Nature of the transactionc) Price(s) and volume(s)d) Aggregated informatione) Date of the transactionf) Place of the transaction

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