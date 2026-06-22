EQS-DD: Rheinmetall AG: ATP Holding GmbH, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



22.06.2026 / 18:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: ATP Holding GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Armin Theodor Nachname(n): Papperger Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Rheinmetall AG

b) LEI

5299001OU9CSE29O6S05

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0007030009

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 1.165 EUR 4.660 EUR 1.165 EUR 151.450 EUR 1.165 EUR 1.165 EUR 1.165 EUR 48.930 EUR 1.165 EUR 1.165 EUR 1.165 EUR 20.970 EUR 1.165 EUR 34.950 EUR 1.165 EUR 15.145 EUR 1.165 EUR 440.370 EUR 1.165 EUR 90.870 EUR 1.164,8 EUR 37.273,6 EUR 1.164,8 EUR 13.977,6 EUR 1.164,8 EUR 3.494,4 EUR 1.165 EUR 4.660 EUR 1.164,8 EUR 4.659,2 EUR 1.164,8 EUR 9.318,4 EUR 1.164,8 EUR 9.318,4 EUR 1.164,8 EUR 9.318,4 EUR 1.164,8 EUR 9.318,4 EUR 1.165 EUR 1.165 EUR 1.164,8 EUR 5.824 EUR 1.164 EUR 12.804 EUR 1.164 EUR 175.764 EUR 1.163,8 EUR 32.586,4 EUR 1.163,6 EUR 1.163,6 EUR 1.164 EUR 3.492 EUR 1.163,8 EUR 6.982,8 EUR 1.164 EUR 6.984 EUR 1.163,8 EUR 6.982,8 EUR 1.163,6 EUR 12.799,6 EUR 1.163,6 EUR 100.069,6 EUR 1.163,6 EUR 20.944,8 EUR 1.163,6 EUR 478.239,6 EUR 1.163,6 EUR 26.762,8 EUR 1.163,6 EUR 6.981,6 EUR 1.163,6 EUR 89.597,2 EUR 1.163,4 EUR 65.150,4 EUR 1.163,6 EUR 3.490,8 EUR 1.163,6 EUR 13.963,2 EUR 1.162,4 EUR 22.085,6 EUR 1.160,8 EUR 224.034,4 EUR 1.160,8 EUR 61.522,4 EUR 1.160,6 EUR 22.051,4 EUR 1.160,8 EUR 6.964,8 EUR 1.160,8 EUR 8.125,6 EUR 1.159 EUR 4.636 EUR 1.159 EUR 1.159 EUR 1.159 EUR 10.431 EUR 1.159 EUR 15.067 EUR 1.159 EUR 5.795 EUR 1.159 EUR 13.908 EUR 1.159 EUR 4.636 EUR 1.159 EUR 96.197 EUR 1.159 EUR 2.318 EUR 1.159 EUR 264.252 EUR 1.159 EUR 9.272 EUR 1.159 EUR 49.837 EUR 1.159 EUR 38.247 EUR 1.159 EUR 25.498 EUR 1.159 EUR 6.954 EUR 1.159 EUR 2.318 EUR 1.159 EUR 5.795 EUR 1.158,8 EUR 470.472,8 EUR 1.158,8 EUR 22.017,2 EUR 1.158,8 EUR 11.588 EUR 1.158,8 EUR 144.850 EUR 1.158,8 EUR 31.287,6 EUR 1.158,8 EUR 3.476,4 EUR 1.158,8 EUR 17.382 EUR 1.158,6 EUR 11.586 EUR 1.158,4 EUR 27.801,6 EUR 1.158,8 EUR 5.794 EUR 1.158,8 EUR 11.588 EUR 1.158,8 EUR 15.064,4 EUR 1.158,8 EUR 5.794 EUR 1.158,8 EUR 6.952,8 EUR 1.158,8 EUR 37.081,6 EUR 1.158,8 EUR 3.476,4 EUR 1.158,2 EUR 22.005,8 EUR 1.158 EUR 2.316 EUR 1.158,2 EUR 3.474,6 EUR 1.158,2 EUR 6.949,2 EUR 1.155,8 EUR 77.438,6 EUR 1.155,8 EUR 197.641,8 EUR 1.155,8 EUR 21.960,2 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 1.161,4554 EUR 4.041.864,8000 EUR

e) Datum des Geschäfts

22.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

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