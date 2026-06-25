Rheinmetall Aktie

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WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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25.06.2026 11:32:43

EQS-DD: Rheinmetall AG: ATP Holding GmbH, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

25.06.2026 / 11:31 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: ATP Holding GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Armin Theodor
Nachname(n): Papperger
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Rheinmetall AG

b) LEI
5299001OU9CSE29O6S05 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0007030009

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
955,00 EUR 1.582.435,00 EUR
954,60 EUR 13.364,40 EUR
954,50 EUR 4.772,50 EUR
955,00 EUR 32.470,00 EUR
955,00 EUR 9.550,00 EUR
955,00 EUR 191.955,00 EUR
955,00 EUR 41.065,00 EUR
954,90 EUR 5.729,40 EUR
954,90 EUR 6.684,30 EUR
954,60 EUR 4.773,00 EUR
954,30 EUR 7.634,40 EUR
954,30 EUR 10.497,30 EUR
955,00 EUR 21.010,00 EUR
954,90 EUR 25.782,30 EUR
954,80 EUR 30.553,60 EUR
954,70 EUR 21.003,40 EUR
954,60 EUR 3.818,40 EUR
954,50 EUR 7.636,00 EUR
954,40 EUR 3.817,60 EUR
954,30 EUR 4.771,50 EUR
954,10 EUR 3.816,40 EUR
954,00 EUR 15.264,00 EUR
955,00 EUR 426.885,00 EUR
954,20 EUR 19.084,00 EUR
954,90 EUR 5.729,40 EUR
954,70 EUR 5.728,20 EUR
953,70 EUR 2.861,10 EUR
953,60 EUR 3.814,40 EUR
953,50 EUR 25.744,50 EUR
953,40 EUR 16.207,80 EUR
953,30 EUR 20.019,30 EUR
953,20 EUR 16.204,40 EUR
953,10 EUR 16.202,70 EUR
953,00 EUR 13.342,00 EUR
952,90 EUR 67.655,90 EUR
952,80 EUR 952,80 EUR
954,10 EUR 18.127,90 EUR
954,10 EUR 3.816,40 EUR
954,10 EUR 6.678,70 EUR
954,00 EUR 18.126,00 EUR
953,90 EUR 2.861,70 EUR
953,80 EUR 1.907,60 EUR
954,20 EUR 3.816,80 EUR
954,20 EUR 1.908,40 EUR
954,10 EUR 5.724,60 EUR
954,10 EUR 3.816,40 EUR
954,10 EUR 95.410,00 EUR
954,00 EUR 18.126,00 EUR
953,90 EUR 1.907,80 EUR
953,60 EUR 6.675,20 EUR
953,50 EUR 7.628,00 EUR
954,10 EUR 18.127,90 EUR
954,10 EUR 5.724,60 EUR
953,90 EUR 5.723,40 EUR
953,70 EUR 5.722,20 EUR
953,50 EUR 3.814,00 EUR
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950,60 EUR 15.209,60 EUR
950,50 EUR 9.505,00 EUR
950,40 EUR 12.355,20 EUR
950,30 EUR 7.602,40 EUR
950,60 EUR 7.604,80 EUR
950,90 EUR 5.705,40 EUR
950,70 EUR 5.704,20 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
954,6156 EUR 3.043.314,5000 EUR

e) Datum des Geschäfts
25.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


25.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Rheinmetall AG
Rheinmetall Platz 1
40476 Düsseldorf
Deutschland
Internet: www.rheinmetall.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105768  25.06.2026 CET/CEST





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