Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
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11.05.2026 10:36:18
EQS-DD: Rheinmetall AG: Dr. Jutta Roosen-Grillo, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
11.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Rheinmetall AG
|Rheinmetall Platz 1
|40476 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.rheinmetall.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
104738 11.05.2026 CET/CEST
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|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|Rheinmetall Buy
|Warburg Research
|08.05.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|08.05.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|08.05.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|Rheinmetall Buy
|Warburg Research
|08.05.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|08.05.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|07.05.26
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|Rheinmetall Hold
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|19.11.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
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