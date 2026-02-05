EQS-DD: Rheinmetall AG: Marc Tüngler, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



05.02.2026 / 16:18 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Marc Nachname(n): Tüngler

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Rheinmetall AG

b) LEI

5299001OU9CSE29O6S05

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0007030009

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 1.561,50 EUR 35.914,50 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 1.561,5000 EUR 35.914,5000 EUR

e) Datum des Geschäfts

05.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: TradeREBEL MIC: XSTU

