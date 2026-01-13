Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|
13.01.2026 14:37:13
EQS-DD: Rheinmetall AG: Professor Dr. Andreas Arthur Georgi, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
13.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Rheinmetall AG
|Rheinmetall Platz 1
|40476 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.rheinmetall.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
102842 13.01.2026 CET/CEST
|13:05
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.01.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|13:05
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.01.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|13:05
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.01.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|24.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|19.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|11.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Rheinmetall AG
|1 901,00
|-0,26%
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich im Dienstagshandel in Rot, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die Wall Street zeigt sich schwächer. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag überwiegend grüne Vorzeichen aus.