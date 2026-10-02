Rheinmetall Aktie

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WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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02.10.2026 11:20:30

EQS-DD: Rheinmetall AG: Sara Georgi Stiftung, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

02.10.2026 / 11:19 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Sara Georgi Stiftung

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel: Professor Dr.
Vorname: Andreas Arthur
Nachname(n): Georgi
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Rheinmetall Aktiengesellschaft

b) LEI
5299001OU9CSE29O6S05 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0007030009

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
954,8264 EUR 238.706,6000 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
954,8264 EUR 238.706,6000 EUR

e) Datum des Geschäfts
02.10.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


02.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Rheinmetall Aktiengesellschaft
Rheinmetall Platz 1
40476 Düsseldorf
Deutschland
Internet: www.rheinmetall.com
LEI Code: 5299001OU9CSE29O6S05



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




107362  02.10.2026 CET/CEST





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