14.01.2026 09:44:13

EQS-DD: Rheinmetall AG: Ulrich Grillo, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

14.01.2026 / 09:43 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Ulrich
Last name(s): Grillo

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Rheinmetall AG

b) LEI
5299001OU9CSE29O6S05 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0007030009

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
1,895.50 EUR 56,865.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
1,895.5000 EUR 56,865.0000 EUR

e) Date of the transaction
13/01/2026; UTC+1

f) Place of the transaction
Name: xetra
MIC: XETR


14.01.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: Rheinmetall AG
Rheinmetall Platz 1
40476 Düsseldorf
Germany
Internet: www.rheinmetall.com



 
End of News EQS News Service




102856  14.01.2026 CET/CEST





Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Plus -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen mehrheitlich fester -- Nikkei überspringt erstmals 54.000-Punkte-Marke
Der heimische Aktienmarkt verbucht zur Wochenmitte Gewinne. Der DAX tendiert seitwärts. An den Börsen in Fernost geht es am Mittwoch mehrheitlich bergauf.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen