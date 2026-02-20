Rubean Aktie
WKN DE: 512080 / ISIN: DE0005120802
|
20.02.2026 08:30:44
EQS-DD: Rubean AG: M2 Venture GmbH, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
20.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Rubean AG
|Kistlerhofstr. 168
|81379 München
|Deutschland
|Internet:
|www.rubean.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
103362 20.02.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rubean AG
|
08:30
|EQS-DD: Rubean AG: M2 Venture GmbH, Kauf (EQS Group)
|
07.01.26
|EQS-News: Rubean AG präsentiert SoftPOS-Lösung in New York (EQS Group)
|
06.01.26
|EQS-DD: Rubean AG: M2 Venture GmbH, Kauf (EQS Group)
|
31.12.25
|EQS-DD: Rubean AG: BMK Holding GmbH, Kauf (EQS Group)
|
24.12.25
|EQS-DD: Rubean AG: BMK Holding GmbH, Kauf (EQS Group)
|
16.12.25
|EQS-DD: Rubean AG: BMK Holding GmbH, Kauf (EQS Group)
|
20.11.25
|EQS-News: Rubean AG: Britischer Automobilclub setzt ab sofort Rubean-Lösung in Großbritannien und Ireland ein (EQS Group)
|
20.11.25
|EQS-News: Rubean AG: British automobile club now using Rubean solution in the UK and Ireland (EQS Group)