23.02.2026 14:23:25

EQS-DD: SAF-HOLLAND SE: Alexander Geis, Verkauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

23.02.2026 / 14:22 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Alexander
Nachname(n): Geis

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
SAF-HOLLAND SE

b) LEI
222100QJQLUJHWREL058 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000SAFH001

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
19,00 EUR 312.151,00 EUR
19,00 EUR 22.553,00 EUR
19,00 EUR 4.484,00 EUR
19,00 EUR 57.000,00 EUR
19,00 EUR 5.187,00 EUR
19,00 EUR 38.000,00 EUR
19,00 EUR 24.187,00 EUR
19,00 EUR 3.572,00 EUR
19,00 EUR 10.393,00 EUR
19,00 EUR 17.176,00 EUR
19,00 EUR 87.837,00 EUR
19,00 EUR 342,00 EUR
19,00 EUR 646,00 EUR
19,00 EUR 442.472,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
19,00 EUR 1.026.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
19.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


23.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: SAF-HOLLAND SE
Hauptstraße 26
63856 Bessenbach
Deutschland
Internet: www.safholland.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103376  23.02.2026 CET/CEST





