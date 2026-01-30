SAP Aktie

SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

30.01.2026 12:59:08

EQS-DD: SAP SE: Dominik Asam, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

30.01.2026 / 12:57 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Dominik
Last name(s): Asam

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
SAP SE

b) LEI
529900D6BF99LW9R2E68 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0007164600

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
168.92 EUR 13,344.68 EUR
169.00 EUR 97,851.00 EUR
168.98 EUR 31,599.26 EUR
169.06 EUR 70,836.14 EUR
169.04 EUR 41,921.92 EUR
168.94 EUR 25,341.00 EUR
169.12 EUR 18,941.44 EUR
169.10 EUR 18,770.10 EUR
169.16 EUR 19,115.08 EUR
169.18 EUR 25,546.18 EUR
169.20 EUR 22,672.80 EUR
169.24 EUR 18,108.68 EUR
169.26 EUR 71,935.50 EUR
169.28 EUR 220,910.40 EUR
169.30 EUR 79,063.10 EUR
169.32 EUR 14,222.88 EUR
169.34 EUR 14,224.56 EUR
169.38 EUR 18,293.04 EUR
169.40 EUR 25,579.40 EUR
169.36 EUR 42,678.72 EUR
169.02 EUR 41,578.92 EUR
168.96 EUR 19,768.32 EUR
169.22 EUR 17,937.32 EUR
169.08 EUR 19,613.28 EUR
169.14 EUR 25,201.86 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
169.1759 EUR 1,015,055.5800 EUR

e) Date of the transaction
30/01/2026; UTC+1

f) Place of the transaction
Name: XETRA
MIC: XETR


30.01.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Germany
Internet: www.sap.com



 
End of News EQS News Service




103046  30.01.2026 CET/CEST





30.01.26 SAP Overweight Barclays Capital
30.01.26 SAP Buy Deutsche Bank AG
30.01.26 SAP Buy UBS AG
30.01.26 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.01.26 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
