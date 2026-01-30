EQS-DD: SAP SE: Dominik Asam, buy



Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



30.01.2026 / 12:57 CET/CEST

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.











1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Title: First name: Dominik Last name(s): Asam

2. Reason for the notification



a) Position / status

Position: Member of the managing body

b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

SAP SE

b) LEI

529900D6BF99LW9R2E68

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share ISIN: DE0007164600

b) Nature of the transaction

Acquisition

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 168.92 EUR 13,344.68 EUR 169.00 EUR 97,851.00 EUR 168.98 EUR 31,599.26 EUR 169.06 EUR 70,836.14 EUR 169.04 EUR 41,921.92 EUR 168.94 EUR 25,341.00 EUR 169.12 EUR 18,941.44 EUR 169.10 EUR 18,770.10 EUR 169.16 EUR 19,115.08 EUR 169.18 EUR 25,546.18 EUR 169.20 EUR 22,672.80 EUR 169.24 EUR 18,108.68 EUR 169.26 EUR 71,935.50 EUR 169.28 EUR 220,910.40 EUR 169.30 EUR 79,063.10 EUR 169.32 EUR 14,222.88 EUR 169.34 EUR 14,224.56 EUR 169.38 EUR 18,293.04 EUR 169.40 EUR 25,579.40 EUR 169.36 EUR 42,678.72 EUR 169.02 EUR 41,578.92 EUR 168.96 EUR 19,768.32 EUR 169.22 EUR 17,937.32 EUR 169.08 EUR 19,613.28 EUR 169.14 EUR 25,201.86 EUR

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 169.1759 EUR 1,015,055.5800 EUR

e) Date of the transaction

30/01/2026; UTC+1

f) Place of the transaction

Name: XETRA MIC: XETR

