SAP Aktie

SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

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27.07.2026 12:33:55

EQS-DD: SAP SE: Dominik Asam, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

27.07.2026 / 12:33 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Dominik
Last name(s): Asam

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
SAP SE

b) LEI
529900D6BF99LW9R2E68 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Derivative
ISIN: DE000HM3ZTU5

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
97.24 EUR 972,400.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
97.24 EUR 972,400.00 EUR

e) Date of the transaction
27/07/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Outside a trading venue


27.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Germany
Internet: www.sap.com
LEI Code: 529900D6BF99LW9R2E68



 
End of News EQS News Service




106180  27.07.2026 CET/CEST





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24.07.26 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

SAP SE 147,80 5,32% SAP SE

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