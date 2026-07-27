SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
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27.07.2026 12:33:55
EQS-DD: SAP SE: Dominik Asam, buy
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1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
27.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|SAP SE
|Dietmar-Hopp-Allee 16
|69190 Walldorf
|Germany
|Internet:
|www.sap.com
|LEI Code:
|529900D6BF99LW9R2E68
|End of News
|EQS News Service
|
106180 27.07.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu SAP SE
|
12:33
|EQS-DD: SAP SE: Dominik Asam, buy (EQS Group)
|
12:33
|EQS-DD: SAP SE: Dominik Asam, Kauf (EQS Group)
|
12:26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX am Montagmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12:26
|Handel in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 am Montagmittag steigen (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich mittags fester (finanzen.at)
|
12:26
|Optimismus in Frankfurt: So steht der LUS-DAX mittags (finanzen.at)
|
12:26
|STOXX-Handel: STOXX 50 am Montagmittag in Grün (finanzen.at)
|
11:13
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Buy für SAP SE-Aktie (finanzen.at)
Analysen zu SAP SE
|11:23
|SAP Buy
|UBS AG
|10:23
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:23
|SAP Buy
|UBS AG
|10:23
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.06.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|SAP SE
|147,80
|5,32%